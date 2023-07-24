KidZania İstanbul satranç turnuvası sona erdi

KidZania İstanbul’un 4. Geleneksel Satranç Turnuvası, 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşirken, organizasyon tüm katılımcılara özel hazırlanan madalyaların dağıtıldığı ödül töreni ile noktalandı.

KidZania İstanbul’un 4. Geleneksel Satranç Turnuvası, Türkiye İş Bankası iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun katkılarıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Sporcuların tatlı mücadelelerine sahne olan turnuva tüm katılımcılara özel hazırlanan madalyaların dağıtıldığı ödül töreni ile noktalandı.

Çocuklara 67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla meslek deneyimleme imkânı sunan eğlence dolu Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’un bu yıl 4. kez düzenlendiği satranç turnuvası, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu destekleriyle 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. 20 Temmuz Dünya Satranç günü vesilesi ile düzenlenen turnuvada satranç oyuncuları heyecan dolu mücadelelerinin ardından KidZania’nın en sevilen karakterleri Urbano ve Bache’nin eğlenceli dansları ile doyasıya eğlendi. Toplamda 150 sporcunun katıldığı turnuva tüm katılımcılara hazırlanan madalyaların dağıtıldığı ödül töreni ile sona erdi.

Ebru Timur: “Satranç, KidZania’nın eğitsel hedefleri ile uyuşuyor”

Satranç sporunun, çocukların problemleri analiz etme ve stratejik düşünmeye yardımcı olduğuna dikkat çeken KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Satranç oyunu, oyuncuya analitik düşünme becerisi, hızlı ve etkili karar verme gibi kazanımlar sağlıyor. Ayrıca risk ve fayda analizi yapmayı öğrenirken, konsantrasyon ve sabır gibi kazanımlar elde ediyorlar. Bu yöntemlerle satranç, KidZania’nın eğitsel hedefleriyle çok uyuşuyor. Şehrimizde eğlenirken öğrenme, iletişim, sebep sonuç ilişkisi, karar verme gibi yetkinlikler etrafında faaliyetlerimizi yürütüyor ve çocuklara bu yetkinlikleri edinmeleri için hizmet veriyoruz. Bu etkinliğe her sene ev sahipliği yaparak satranç sporunu çocuklara sevdirmek için destek oluyoruz. İlham olması adına da satranç öğrenmek isteyen ziyaretçilerimize özel atölyeler düzenleyerek satrançla tanıştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gülkız Tulay: “Satranç çocukların öğrenme motivasyonunu artırıyor”

Çocukların sanrançla her bir hamlenin sonuçlarını değerlendirmeyi öğrendiğini aktaran Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Satranç, birleştirici, bütünleştirici, yediden yetmişe oynanabilen, herkes için erişilebilir bir spor. Yeni iş birlikleri ve projelerle her geçen gün daha fazla çocuğumuzu satranç ile tanıştırıyoruz. Çocuklarımız, hamlelerini düşünerek plan yapmayı öğreniyor, sabırlı olma kapasitelerini geliştiriyor, düzenli antrenman ve eğitimlerle öz disiplinlerini artırıyor. Satrançta her hamlenin sonuçları var. Satranç, derslerde daha iyi olmak adına bir kazanım oluyor. Çocukların öğrenme motivasyonunu artırıyor. Bu kapsamda bu yıl, Türkiye İş Bankası’nın iş birliğiyle 18-20 Temmuz’da, İstanbul’da dördüncü kez KidZania İstanbul Satranç Turnuvası’nı düzenledik. Bu turnuvamız çocuklarımızın satranç sporu ile tanışmalarını sağlamak adına güzel bir fırsat oldu” diye konuştu.