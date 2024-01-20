KidZania İstanbul, uzay meraklısı çocukları Astronot Eğitim Merkezi'nde ağırlıyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, uzay ve gökbilimi meraklısı çocukları Astronot Eğitim Merkezi’nde ağırlıyor. Çocuklar KidZania İstanbul’da açılışı gerçekleşen Astronot Eğitim Merkezi ile stajyer astronot rolü ile uzayı keşfedecek.

KidZania İstanbul, çocuklardan gelen yoğun talep üzerine uzay ve gökbilimi hakkında meraklarını pekiştirecek Astronot Eğitim Merkezi’ni ziyaretçilerin beğenisine sundu. Merkez ile KidZania çocukların uzay ve gökbilimi alanında meraklarını beslemek, bilgilerini geliştirmek ve hayal dünyalarını genişletmeyi amaçlıyor.

Dünyada sayılı KidZania’da yer alan Astronot Eğitim Merkezi hakkında KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, "Astronot Eğitim Merkezimiz ziyaretçilerimizin uzay ve gökbilimine dair meraklarını pekiştirmek, hayal güçlerini geliştirmek ve ‘ben de yapabilirim’ duygusunu perçinlemek amacıyla bu deneyim merkezimizi tasarladık. Stajyer astronot olarak görev alacakları Astronot Eğitim Merkezi’nde bilgi dağarcıkları artarken, eleştirel düşünme, sorumluluk, beden dili ve motor becerileri gelişiminde katkılar sağlayacağız. Çocuklar bilimin, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu etkin yöntemlerle öğrenirken uzay yolculuğu ile hayallerine kıymetli ipuçları ekleyebilecek. Uzayın keşfedilmesi, gezegenler, yıldızlar ve diğer gök cisimleri, astronotların uzay görevleri sırasında neler yaptığı ve nasıl yaşadığı hakkında deneyimleyerek bilgi edinebilecekler” şeklinde konuştu.

KidZania İstanbul Astronot Eğitim Merkezi’nde yer alan bölümler arasında; Uzay Terazisi, Gezegenler, Astronot Kostümü, Uzayda Yaşam Alanı, Roket Fırlatma Alanı, Ay Yürüyüşü ve Mekik Tamirat Bölümü bulunuyor. Bu bölümlerde çocuklar stajyer astronot rolünde gezegenler hakkında bilgiler öğrenirken aynı zamanda astronotluk mesleğini deneyimleyecekler. Stajyer astronotlar, roket fırlatma alanında her gezegenin yörüngesi, büyüklüğü, kütle çekimi ve atmosfer koşullarının farklı olduğunu öğrenecekler. Ayrıca çocuklar insanlığın uzay yolculuğundaki ilklerin öncüsü Neil Armstrong gibi hissedecek. Çocuklar merkezde Ay’a ilk adımlarını atıp, ay yürüyüşü yapma gibi etkinliklerde bulunacaklar. Çocuklar, uzay hakkında bilgi edinirken, deneyim alanındaki akranlarıyla birlikte bir ekip çalışması deneyimleyecekler.

Merkezde deneyimli süpervizörler eşliğinde ziyaretçiler, uzay yolculuğunda unutulmaz anılar biriktiriyorlar. KidZania İstanbul, uzay ve gökbilimiyle ilgili heyecan verici ve eğlenceli bir deneyime, Astronot Eğitim Merkezi’ne tüm çocukları ağırlıyor.