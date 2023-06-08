Kiğılı, '2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu'nu modaseverlerin beğenisine sundu

Erkek moda markası Kiğılı, 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda yer alan casual tasarımlarıyla yaz stillerini ilham oluyor. Şıklığı ve rahatlığı sunan koleksiyon, keten gömlek ve pantolonlarıyla kombinlenebilen geniş ürün seçkisiyle dikkat çekiyor.

Yazın enerjisini doyasıya yaşanılması için özenle tasarlanan koleksiyon, rahat, şık ve sürdürülebilir bir deneyim isteyen Kiğılı erkeklerinin yaz görünümünü tamamlıyor. Yazın hareketli tarzına uygun olarak üretilen koleksiyonda esneklik, dayanıklılık ve hafiflik gibi özellikler ön plana çıkıyor. Pamuklu kumaşının yumuşaklığı ile gün boyu konfor sunan yeni koleksiyonun, cilt dostu bir kullanım yaşattığı vurgulandı.

Yapılan açıklamaya göre, her bir ürünü rahatça birbirleriyle kombinlenen Kiğılı 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonu; iyi hissettirme üzerine tasarlanan keten ve pamuklu gömlekler, özel baskı teknikleri ile tasarlanan t-shirtler, farklı kumaş detayları ile harmanlanan parçalar, fonksiyonel kullanım sunan ceketler, kanvas pantolonlar ve stilleri tamamlayan kemer, çanta, takı ve ayakkabıdan oluşan geniş bir ürün seçkisi sunuyor. Kiğılı’nın yeni koleksiyonu, toprak renkleri, kırık beyaz, yeşilin tonları, kırmızı, gök mavisi, limon sarısı ve çimen yeşili gibi canlı ve parlak renklerle doğayı simgeleyen dinamik bir yaz stil sunuyor.

2023 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nun markanın mağazalarında ve kigili.com.tr adresinde yer aldığı belirtildi.