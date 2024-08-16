Kiğılı 'su bazlı madde kullanıldığını' iddia etti, tutanaklarda 'bali' ifadesi yer aldı

Kapadokya’daki tepki toplayan reklam çekimine ilişkin Kiğılı, “Kayaların üzerine su bazlı, tamamen zararsız bir madde ile elyaf uygulaması yapılmıştır” ifadelerini kullanırken, tutanakta ise, “Bali benzeri yapıştırıcılar kullanıldı” denildi.

Kiğılı markası, Kapadokya’da planladığı moda çekimi için basında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili yaptığı açıklamasında, “Gül Vadisi özel mülk alanında, kayaların üzerine su bazlı, tamamen zararsız bir madde ile elyaf uygulaması yapılmıştır. Bu madde, sıcak su ile kolaylıkla temizlenebilen ve çevreye hiçbir zararı bulunmayan bir üründür. İddia edildiği gibi; bölgeye ve dokusuna herhangi bir zarar verilmemiştir” ifadelerine yer vermişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan denetim tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanağa göre, Avanos ilçesi Çavuşin kasabasında H.B. ve C.A. çekim yaparken, vatandaşların şikayeti üzerinde jandarma çekim yapılan alanı denetledi. Denetim sonucunda 2 kişinin ‘bali benzeri yapıştırıcılar’ kullanarak doğal peribacası oluşumuna zarar verdiği tespit edildi.