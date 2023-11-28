Kiğılı, Avrupa'da büyüme atağını sürdürüyor

Global arenada büyüme hedefini sürdüren erkek giyim markası Kiğılı, Hırvatistan’ın turizm başkenti Split’te ilk mağazasını hizmete açtı.

Türkiye’de hazır giyim sektörünün önde gelen markalarından Kiğılı, 85 yıllık bilgi, deneyim ve erkek giyim konusundaki uzmanlığını uluslararası düzeyde anlatabilmek ve oradaki tüketicilerin de ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla dünyanın dört bir yanında açtığı mağazalarla yurtdışı atağına devam ediyor. Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi gören Hırvatistan’ın turizm başkenti Split şehrinde, Adriyatik’in en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan City Center One Mall’da yerini alan mağazasında bölgenin ruhuna uygun rahatlığı, kolaylığı ve stili bir arada sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, markanın değişen ve gençleşen tasarım çizgisi, multi-fonksiyon kullanım sunan koleksiyonları, 40 bedenden 70 bedene kadar uzanan ürün çeşitliliği, her ana ve herkese uygun kombin çeşitliliği satışa sunulduğu Hırvatistan mağazasında takım elbiselerden, smokine, casual parçalardan ayakkabı, aksesuarlara kadar gündüzden geceye uyarlanabilen, konfor ve stilin bütünleşmesinden doğan tasarımlar ile “Hayatın içinde daha fazla Kiğılı” mottosuyla geniş bir ürün gamı satışa sunuluyor.

“Avrupa pazarında emin adımlarla büyüyoruz”

Yurt dışı büyüme ve mağazalaşma sürecini emin adımlarla sürdüren, global marka olma yolculuğuna yaptığı yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Bizim için önemli lokasyonların başında gelen Hırvatistan’daki ilk mağazamızı açmanın gururunu yaşıyoruz. Hırvatistan dünyanın en çok turist alan 20 ülkesi arasında yer alıyor. Ülkenin konumu ve iklimi sebebiyle çok fazla turist ağırlayan, turizm gelirleri yüksek olan bir ülke. Bizde böylesi yükseliş trendi gösteren bir Avrupa ülkesinin en sevilen şehirlerinden biri olan Split’in en gözde alışveriş merkezinde konumlanmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye’nin erkek giyim moda perakende markası olarak kalite ve moda anlayışımızı dünyanın dört bir yanında tüketiciler ile buluşturmak, dünyanın neresine giderseniz gidin bir Kiğılı tabelasını görmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Avrupa’daki büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de hem Hırvatistan’da hem farklı ülkelerde mağaza sayımızı artırarak en sevilen ve tercih edilen erkek giyim markası olmayı hedefliyoruz” dedi.