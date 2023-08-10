Kiğılı, hazır giyim fuarı IFCO'ya katıldı

Türkiye’de erkek giyim moda perakendesinin önde gelen markalarından Kiğılı, 9-11 Ağustos tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı’na katılarak koleksiyonlarını yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturdu.

Kiğılı, Avrupa’nın önde gelen hazır giyim fuarlarından IFCO’ya katılarak özel tasarımlarını tanıttı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen, moda ve perakende sektörünün farklı alanlarda faaliyet gösteren paydaşlarını buluşturan fuarda Kiğılı, ‘IFCO Brands’ olarak anılan Türk markalarıyla aynı salonda stant açtı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kiğılı’nın standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem, fuarı ziyaret ederek hem stantları dolaştı hem de Kiğılı standındaki temaslar hakkında bilgi aldı. Suerdem, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, “İHKİB, Türk hazır giyim sektörünü dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturacak ve markalar arasında uzun soluklu iş birliğinin altyapısını tesis edecek bir fuarı hayata geçirdi. Biz de Kiğılı olarak nitelikli yerli ve yabancı ziyaretçilerle tanışabilmek ve koleksiyonlarımızı tanıtabilmek açısından çok değerli bir platform olan IFCO’daki yerimizi aldık. Hem en güncel koleksiyonlarımızı hem de yarının moda dünyasını şekillendirmeye aday tasarımlarımızı ziyaretçilerle buluşturduk” dedi.