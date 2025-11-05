Kiğılı İtalya'da

Kiğılı, Milano ve Como Gölü atmosferinde Walison Fonseca ile özel bir çekim gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı, bu sezon İtalya’da gerçekleştirdiği moda çekimiyle dikkat çekti. Ünlü model ve influencer Walison Fonseca’nın yer aldığı çekimlerde, markanın üç özel koleksiyonu - Kiğılı, Kiğılı Project ve Kiğılı Tomorrow - Milano’nun şehir enerjisiyle ve Como Gölü’nün zarafetiyle buluştu. İki gün süren çekimlerde, modanın kalbi Milano’nun dinamik şehir dokusu ile Como Gölü manzaraları markanın modern, yenilikçi vizyonuna eşlik etti.