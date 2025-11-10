Kiğılı, kasım ayı kampanyasını başlattı

Erkek giyim markası Kiğılı, kasım kampanyasını başlattığını duyurdu. Kampanyada şehirli erkeklerin dinamizmini yansıtan koleksiyon öne çıkıyor.

Kiğılı, 3-30 Kasım tarihleri arasında indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında modern erkeğin stilini yansıtan tasarımlar, bu ay avantajlı fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre bu sezon Kiğılı, şehirli erkeklerin dinamizmini yansıtan koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Günün her anına eşlik eden triko, gömlek, pantolon ve montlar; sade çizgileri, güçlü duruşları ve yüksek rahatlıklarıyla öne çıkıyor. 3 - 30 Kasım tarihleri arasında mağazalarda geçerli ‘2 ve üzeri alımlarda indirim’ kampanyasıyla birlikte, her belli bir miktar alışverişe ek indirim fırsatı sunuluyor. Her sezon zamansız stil anlayışını yenilikçi bir çizgiyle buluşturan marka, sadece giyimi değil, modern erkeğin yaşam tarzını da şekillendiriyor. Kasım kampanyasıyla stil sahibi erkekleri kaliteli kumaşlar, özgün tasarımlar ve maksimum rahatlıkla buluşturan marka; şehir hayatının dinamizmine uyum sağlayan çok yönlü giyim anlayışıyla erkek modasında öne çıkıyor. Şıklığı ulaşılabilir hale getiren bu kampanya döneminde iki ve üzeri alımlarda geçerli olmak üzere gömlekler, trikolar, pantolonlar ve montlar uygun fiyatlarla satışta.