Kiğılı'nın şehre dönüş koleksiyonunda rahatlık ön planda
Koleksiyonlarını modern erkeklerden aldığı ilhamla tasarlayan Kiğılı, şehre dönüş döneminde erkekleri rahat bir şıklık sunduğunu duyurdu.
Koleksiyonlarını modern erkeklerden aldığı ilhamla tasarlayan Kiğılı, şehre dönüş döneminde erkekleri rahat bir şıklık sunduğunu duyurdu.
Kiğılı, şehre dönüşte yazın dinamik stilini yakalamak isteyenlere; birbirleriyle kombinlenebilen yüzde 100 pamuklu, nefes alabilen kumaşlarla hazırlanan rahatlığın ön planda olduğu koleksiyonlarına özel fiyatlarla ulaşma fırsatı sağladığını duyurdu. Özgün desenlerden oluşan ve kent yaşamında ritmi yakalayan t-shirt ve gömlekler, rahat hareket olanağı sağlayan pantolonlar, son sıcak günlerde çabasız şıklık sunan bermudalar ve hayatın enerjisine uyum sağlayan basic t-shirtler koleksiyonun öne çıkan parçalarını oluşturuyor.
Kiğılı 2023 - 2024 Sonbahar/Kış koleksiyonunun tüm Kiğılı mağazalarında ve kigili.com.tr’de yer aldığı belirtildi.