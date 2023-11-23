Kiğılı'ya 'Erkek Giyim' kategorisinde '1 Numaralı Marka' ödülü

Erkek giyim markası Kiğılı, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) her yıl düzenlediği ve bu sene 14.’sü gerçekleştirilen ‘AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları’ araştırmasında, ‘Erkek Giyim’ kategorisinde 10’uncu kez ‘1 Numaralı Marka’ ödülünün sahibi oldu.

Erkek giyiminin önde gelen markalarından Kiğılı, AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları AKADEMETRE Türkiye ödüllerinde ‘Erkek giyim’ kategorisinde 1 Numaralı Marka ödülünü 10’uncu kez almaya hak kazandı. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ile Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem’in de katıldığı törende AYD Başkan Yardımcısı Nuri Şapkacı, ödülü Kiğılı CEO’su Sena Suerdem’e takdim etti.

“Alışveriş merkezlerindeki varlığımızı daha da güçlendireceğiz”

Ödülle ilgili açıklama yapan Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, "Bu ödülü almak, Kiğılı olarak erkek giyim kategorisinde müşterilerimizin güvenini kazanmamızın ve tercih edilmemizin bir yansımasıdır. 10’uncu kez ‘1 Numaralı Marka’ seçilmek, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Müşterilerimizin tercih ettiği ve beğendiği bir marka olarak bu ödülü almak, alışveriş merkezlerindeki mağazalarımızın ve çalışanlarımızın sunduğu benzersiz deneyimle de doğrudan bağlantılıdır. Bu ödül, müşterilerimize en iyi deneyimi sunma misyonumuzun bir göstergesi olarak, perakende sektörü içindeki iş birliklerimizi ve alışveriş merkezlerindeki varlığımızı daha da güçlendirmemiz için bize ilham vermektedir.

Müşteri memnuniyetini odak noktamız olarak benimseyerek, kaliteli ürünlerimizle ve yenilikçi tasarımlarımızla müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimize teşekkür ederiz, onların desteği olmadan bu başarı mümkün olmazdı” dedi.