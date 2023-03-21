Kiğılı'ya teknoloji ödülü

Erkek giyim moda perakendesinin önde gelen markalarından Kiğılı, MarTech Awards’ta ‘Hazır giyim sektöründe en iyi teknoloji kullanımı’ kategorisinde ödüle değer bulundu. Marka ayrıca Türkiye’nin en teknolojik markalarını ödüllendiren Tech Brands Turkey kapsamında ‘Erkek giyim’ kategorisinde de ödülün sahibi oldu.

Erkek giyim markası Kiğılı, Pazarlamasyon tarafından düzenlenen ve pazarlama teknolojilerinin sektöre örnek olacak en başarılı kullanımlarının değerlendirildiği MarTech Awards organizasyonunda, ‘Hazır giyim sektöründe en iyi teknoloji kullanımı’ kategorisinde ödül kazandı. Markaya ödülü, ‘Yarın için bugünden’ mottosuyla sunulan Tomorrow Koleksiyonunu tanıtmak için, Mayıs 2022’de düzenlediği ‘dünyanın ilk holografik NFT defilesi’ getirdi. Marka ayrıca, Türkiye’nin en teknolojik markalarını ödüllendiren Tech Brands Turkey kapsamında da ‘Erkek giyim’ kategorisinde en teknolojik marka seçildi. Markanın her iki ödülü de düzenlenen törende Kiğılı Pazarlama Direktörü İlkay Keleş’e takdim edildi.

Kiğılı, Web 3.0 yatırımlarına devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre, hazır giyim sektöründe Web 3.0’a girerek yenilikçi bir adım atan marka, ekolojik ve teknolojik ürünlerinin yer aldığı Tomorrow Koleksiyonu ile global platformlarda satışa sunulan giyilebilir NFT parçalarını holografik bir defilede tanıttı. Yıllar önce Beyoğlu’nda, bir dükkân ve bir gömlek ile başlayan Kiğılı’nın hikayesini Metaverse dünyasına taşıyan koleksiyon, şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımını da yansıtıyor. NFT koleksiyonunda yer alan parçalar, global bir platform olan OpenSea’de satışa sunuldu.

Teknoloji ve Web 3.0 yatırımlarına aralıksız devam eden marka, bu yılın başında da ilk Metaverse mağazasını açarak, erkek giyim moda perakendesindeki öncü rolünü dijital moda dünyasına taşıdı. Markanın müşterileri, bu mağazada artırılmış alışveriş deneyimi yaşıyor; istedikleri ürünlere evlerinin konforunda ulaşabiliyor. Çok yakın bir zamanda da müşteriler, tıpkı bir fiziksel mağazadaymış gibi ürünleri üzerlerinde deneyebilecek ve satın alma kararı verebilecekler.