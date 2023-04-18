Kiğılı, yeni sezon Ceremonia koleksiyonunu İtalya'da tanıttı

Yeni sezon Ceremonia koleksiyonunu Milano Gelinlik ve Damatlık Fuarı’nda tanıtan Kiğılı’ya İtalyanlar yoğun ilgi gösterdi.

Erkek moda markası Kiğılı, Türkiye’yi yurt dışında temsil etmeyi sürdürüyor. Son olarak 14-17 Nisan tarihlerinde İtalya’nın moda kenti Milano’da düzenlenen Gelinlik ve Damatlık Fuarı’na katılan markanın yeni sezon Ceremonia koleksiyonu beğeni topladı.

Kiğılı, gelinlik ve resmi kıyafet özelinde dünyada öncü fuarlardan ‘S Sposa Italia Collezioni Milano’nun gelinlik moda haftasında Türk markası olarak podyumda boy gösterdi. İtalyan moda markalarının yanı sıra uluslararası markaların da yer aldığı fuarda yoğun ilgi gören marka, 5 yıl önce girdiği İtalya pazarında pek çok ünlü simanın da tercih ettiği marka haline geldi.

Dünyaca ünlü Milano Bridal Week’te yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, şunları söyledi: “Dünyanın öne çıkan moda devlerinin büyük rekabet içinde olduğu İtalya pazarında 5 yıldır biz de varız. Mağazamızı açtığımız ilk günden bu yana çok yol katettik. Birçok önemli markayı geride bırakıp bir İtalyan basketbol takımına sponsor olduk. Bugün de çok önemli bir fuar olan Si Sposa Italia’da yeni sezon Ceremonia koleksiyonumuzu bir defileyle tanıttık ve bunu yapan tek Türk firması olmayı başardık.”

Böyle önemli bir fuarda ve defilede yer almanın, ayrıca ürünlere gösterilen ilginin kendilerine gurur yaşattığını belirten Suerdem, “Hedefimiz daha da iyi yerlere gelmek, bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Milano’daki fuara katılan sektörden temsilciler ve diğer katılımcılar, markanın ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Ceremonia koleksiyonunu beğendiklerini ifade eden İtalyanlar, ürünlerin renklerden dokusuna en ince detayına kadar özenle tasarlanıp hazırlandığının belli olduğunu söyledi.