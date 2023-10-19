Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere hem eğitim hem de sosyal anlamda destek olduğu, lise öğrencilerine yönelik Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde 5 bin 200 öğrenci ders başı yaptı.

Çocukların eğitimlerinde başarı grafiklerini yükseltmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik bünyesinde hizmet veren, üniversite sınavlarına hazırlık için oluşturduğu ve binlerce öğrencinin yararlandığı Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde dersler başladı. Kılavuz Gençlik Akademi Liselere toplam 10 bin 800 kadar ön başvuru yapıldı ve bu başvurulardan 5 bin 200 öğrenci asil ve yedek olarak yerleştirildi. 2023-2024 dönemi akademik derslerin kayıtları sona ererken misafir öğrenci kayıtları devam ediyor.

Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde öğrencilerin derslerde daha verimli çalışmalarını sağlamak için ders videoları izleyebilecekleri ve ödev hazırlayabilecekleri bilişim sınıfı, seminerlerin ve atölyelerin yapılabileceği konferans salonu, ders çalışabilecekleri ve kitap temin edebilecekleri kütüphane, derslikler, spor salonu ve öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlik oyun salonları gibi alanlar yer alıyor.

Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde derslerde öğrenciler okullarında gördükleri temel branş derslerinin yanında tarih ve edebiyat okumaları, sanat atölyeleri, psikoloji atölyeleri, diriliş kampları, kültür-bilim-sanat-tarih gezileri gibi birçok ücretsiz interaktif etkinliklerden ve Kılavuz Gençlik projesi bünyesinde yapılan nice ödüllü yarışma ve projelerden yararlanıyor. Soru çözme ve etüt saatlerinin de yer aldığı eğitim takviminde Akademi Liseleri resmi tatil günleri hariç 7 gün açık olmakla beraber sabah 09.00 ile akşam 19.30 arası sınıf düzeyleri ve ders programlarına göre öğrencilere eğitim hizmeti veriyor.