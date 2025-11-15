Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkanı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı için başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen Kılavuz Kariyer Programı’na 16-29 yaş arasında yer alan tüm gençler başvurabiliyor. Lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş arayanlar için hazırlanan program, gençlere mesleki hedeflerine ulaşmaları konusunda güçlü bir yol haritası sunuyor. Başvuru süreci tamamen ücretsiz olarak yürütülürken, son başvuru tarihi 30 Kasım olarak açıklandı. Program kapsamında seçilecek katılımcılar, ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj yapma şansına sahip olacak. Böylece gençler, gerçek iş ortamlarını deneyimleyerek kendilerini profesyonel hayata hazırlama fırsatı bulacak. Online stajı başarıyla tamamlayanlara, çalıştıkları şirket tarafından onaylanan sertifika verilecek ve bu sertifika gençlerin özgeçmişlerine önemli bir katkı sağlayacak.

400 öğrenci programa dahil edilecek

Kılavuz Kariyer Programı, üç ay sürecek yoğun eğitim ve gelişim sürecinden oluşuyor. Programa başvuran adaylar arasından seçilecek 400 öğrenci, sosyal, dijital ve mesleki yetkinliklerini geliştirecek eğitimlere katılacak. Gençler, bu süreçte 400 saatten fazla uygulamalı eğitim alarak farklı sektörlerde kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Liderlikten dijital okuryazarlığa kadar geniş alanda verilen eğitimler, gençlerin iş dünyasına daha güçlü ve donanımlı şekilde adım atmasını sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kılavuz Kariyer Programı, gençlerin kariyer planlamasında önemli bir rol üstleniyor. Program, yalnızca eğitim ve staj imkanı sunmakla kalmayıp, gençlerin mesleki yönelimlerini belirlemelerine ve iş dünyasıyla erken yaşta tanışmalarına da katkı sağlıyor.