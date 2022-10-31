Kılıç 'Beton kalitesi hayati önem taşıyor'

Silivri merkezli faaliyetini sürdüren ADM Beton yönetim kurulu üyesi Necati Kılıç, Deprem riski taşıyan Silivri ve çevresinde kullanılan betonun hayati önem taşıdığını belirterek, Santrallerinde Türkiye standartlarında üretim yaptıklarını belirtti.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son zamanlarda maliyetlerin yüzde 20-25 arttığı halde eski fiyatların nerdeyse yüzde 30 altına geldi. Bir anda ortalıkta rekabet kızışması oldu. Bu haksız bir rekabettir. Bizim işimizde iki türlü haksız rekabet var, birincisi legal haksız rekabet, ikincisi illegal haksız rekabet vardır. Legal olan haksız rekabet daha çok bu işin hammadde üreticilerinin kar marjlarından feragat ederek daha aşağı fiyat verebiliyor. Bunlar kanuna göre legal rekabetler. Rekabet kuruluna göre ‘bir ürün maliyetinin altında finansman veya üretim gücün kullanarak ürünü satamazsın’. İkincisi illegal dediğimiz rekabet, burada işin hırsızlık boyutu giriyor devreye. Bu da pek ölçülebilirliği yok ama, aradaki oynama payları çok yüksek paralar tutuyor. Şöyle söyleyebilirim, bir metreküp betonda beton sınıfına göre ve kullandığın hammaddeye göre çok küçük değişiklikler olmak koşuluyla 2300 kilo ile 2400 kilo arasında değişir. Böyle bir üründe siz beton döktüğünüz alanda ölçümlemesi çok kolay değildir. Hal böyle olduğunda son iki üç aydır da maliyetlerin altına düşünce fiyatlar ya zararına satış yapılıyor ya metrajdan çalınıyor ya da kaliteden çalınıyor. En sıkıntı olan tarafı da kaliteden çalmak, her bir sınıfın maliyeti aşağı yukarı minimumu yüzde 3 far atar.” dedi.



“KIYAMET KOPSA DEĞİŞMEZ”

“Her şey nizami olduğu müddetçe hangi firma olursa olsun maliyetlilerinin değişme olasılığı en fazla 50 TL’dir. Ben bu işi çok kötü yapıyorumdur 50 TL pahalıya mal ederim, siz bu işi çok iyi biliyorsunuzdur 50 TL ucuza mal edersiniz. Kıyamet kopsa daha az ya da çok olmaz. Üretimi standart olan bir ürün üretiyoruz. Hammaddesini bölgedeki tüm firmaların aynı yerden aldığı bir iş bizim işimiz."



"YAPACAĞIMIZ HİLE ONLARCA İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR”

1 Metreküp beton için 350 kilogram çimento kullanmak zorundasınız. Siz bunu 290 KG kullanırsanız elbette daha ucuza beton üretirsiniz veya bir metreküp beton 2.300 kilogram civarı gelir, siz 2.100 kilogram ortalama beton yollarsanız elbette maliyetiniz düşer, vatandaş bir tableyi 40 Metreküp betonla tamamlarken üstündeki tableyi 45 Metreküp betonla tamamlar. İşte böyle ucuza beton satabilirsiniz. Haramın helalin ne olduğunu bilen bir karaktere sahip böyle bir terbiye almış insanlar olarak biz çalarak değil hak ederek kazanarak yatırımlarımıza devam ettik ediyoruz. Bölgemiz Deprem riski altında bizim betonda yapacağımız gram hile onlarca insanın ölümüne sebep olabilir, bunun vicdani sorumluluğu çok büyük, gerekirse santrali kapatır ama bu yola asla tevessül etmeyiz” dedi.