Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'e gelen çocuklarla sohbet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldıktan sonra, Anıtkabir’i ziyarete gelen çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törene katıldıktan sonra, Anıtkabir’i ziyaret eden çocuklar ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocuklar ile sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’e akın eden vatandaşlar içerisinde birçok farklı ilden ziyaretçiler vardı. Ziyaretler sürerken öğle saatlerine yaklaşılmasıyla Başkentte başlayan yağmur, Anıtkabir’de de etkili oldu. Zamanla şiddetlenen yağmur, Anıtkabir’in ziyaret edilmesine engel olamadı. Bazı vatandaşlar sırılsıklam ıslanmasına rağmen ziyareti sürdürdü, kimisi de yağmurun dinmesini bekledi.

“Televizyondan görüyordum, şimdi gelip kendini gördüm”

Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlar duygularını dile getirdi. Çok mutlu olduğunu kaydeden Fikriye Demiral, “Atatürk’ün bu millete armağanı. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu olsun bu millet. Türk milleti huzuru hak ediyor. Şimdi de çok güzel. Milletin nereden buraya gelmesi çok huzur verdi bana. Ben de Balıkesir’den geldim. Üzüldüm, sevindim, Atatürk’ümüzün kabrini ziyaret ettim ne mutlu. Televizyondan görüyordum, şimdi gelip kendini gördüm” dedi.

Ziyaretçiler arasında Anıtkabir’e ilk defa gelen çocuklar da vardı. Heyecanlı olduklarını söyleyen çocuklar, mutlu olduklarını ifade etti. Yiğit Emin Işıl, “Ata’mız bu güzel günü bize bırakmış, mutluluk duyuyorum. Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı. Atatürk’e saygı hissediyorum. Benim için çok iyi bir his oldu. Zaten gelmek istiyordum, nasip olmamıştı” diye konuştu.

Atatürk’ün dünya lideri olduğunu vurgulayan Birsen Uysal ise, “Ata’mızın bize armağan ettiği bayramda, yağmurda Ata’mın ziyareti bambaşka güzeldi. Ata’m için her şeye var olan bir millet adına ve şahsım adına konuşuyorum; o bizim için her konuda övünç, gurur kaynağı. Ülkemizin değil, dünyanın lideri Atatürk’üme böyle güzel bir günde, böyle anlamlı yıllarda gelmek bana daha farklı şeyler hissettiriyor” cümlelerine yer verdi.

Hatice Kübra Tavşan da Anıtkabir’e uzun zaman sonra geldiğini anlatarak, “Çok iyi hissediyorum. Çoğu zamandır gelmediğim yerdeyim. Bu yağmurda hiçbir şekilde dinlemedik, geldik. O kadar mutluyum ki tarif edilemez. İkinci gelişim ama uzun zamandan sonra geldim. Mutlaka gelin, o kadar güzel ki tarif edilemez, mükemmel. Her şeye rağmen görülesi bir yer” dedi.

Vatandaşlar, gün boyu Anıtkabir’i ziyaret etti.