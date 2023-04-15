Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'daki iftar programı öncesi Edirne'de

Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde düzenlenecek olan iftar programına katılmak üzere yola çıkan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Edirne’de Eski Cami’yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun Edirne’ye uğrayacağını duyan vatandaşlar, Eski Cami’nin avlusunda bekledi. Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah’tan caminin tarihçesi ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Kabe’den bir parça olan Rükn-ü Yemani’yi (Kabe taşı) de inceledi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, buradaki ziyaretin ardından Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden karayolu ile Bulgaristan’a geçmek üzere yola çıktı.

Bulgaristan’da Türk topluluğu ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, Kırcaali’de iftar programına katılacak. Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan ziyareti çerçevesinde, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun Mestanlı’daki baba ocağını da ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ayrıca Bulgaristan’da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında açılan ateş sonucu öldürülen 17 aylık Türkan bebeğin kabrini de ziyaret edeceği belirtildi.