Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı heyetini kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İlçe Başkanları ve il yönetimini kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İlçe Başkanları ve il yönetimini kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongrelerini tamamlayan İstanbul’daki İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.