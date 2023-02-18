Kılıçdaroğlu'ndan Yenimahalle'deki depremzedelere ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’la birlikte afet bölgesinden Yenimahalle’ye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yardımsever vatandaşların bağışladığı geçici evlere yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’la beraber depremzedeleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“Yaralarımızı beraber saracağız”

Kılıçdaroğlu ve Yaşar’ın ilk durağı Hatay’dan gelen ve Demetevler’e yerleşen 2 çocuklu Çobaner ailesi oldu. Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı ise Adıyaman’da depremi yaşayan 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişilik Beyaz ailesi oldu. Son olarak Hatay Samandağ’dan gelerek Batıkent’te bir eve yerleşen 6’sı çocuk 15 kişilik Bilgin ailesi ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Yaşar ,"Gün birlik olma günü. Yaralarımızı beraber saracağız" diye konuştu.