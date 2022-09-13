Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Değirmenköy'de çiftçilerle buluşacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiftçi Buluşması için Cuma günü Silivri Değirmenköy'e geliyor.
Silivri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaya hazırlanıyor. İlçe Merkezinde yapılan duyuruda, ziyaret programının ayrıntıları şöyle ifade edildi: “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı "Çiftçi buluşmasına" tüm halkımız davetlidir. Değirmenköy, İsmetpaşa Mahallesi, Taşmerdiven Sokak'ta (Eski Sağlık Ocağı) 16 Eylül 2022 Cuma günü 15.30.”