Kilo vermek için taktığı eldivenlerle 7 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonu oldu

Sakarya’da 9 yıl önce sadece kilo vermek ve kendini savunmayı öğrenmek amacıyla boks sporuna adım atan 23 yaşındaki Ece Asude Ediz, kariyerine 7 Türkiye şampiyonluğu ve 1 Avrupa şampiyonluğu sığdırdı. Milli boksör, şimdilerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 2028 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak için ter döküyor.

Antrenörü Muhammet Ali Keskin yönetiminde 14 yaşında eldivenleri giyen Ece Asude Ediz, kısa sürede yeteneğiyle kendini kanıtladı. 11 kez milli formayı terleten ve koleksiyonuna 20’den fazla madalya ekleyen genç sporcu, disiplinli çalışmasıyla boks camiasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

"Şampiyon olmak hiç aklıma gelmemişti"

Boksa başlama serüvenini anlatan Ece Asude Ediz, "Şampiyon olmak hiç aklıma gelmemişti, beklemiyordum. Ben spor yaparım, kilo veririm diye düşünüyordum. Spor olsun diye geliyordum. Başladıktan 2 yıl sonra Avrupa şampiyonu ve ardından Türkiye’de başarılar art arda gelince bende şaşırdım. Antrenörüm Muhammet Ali Hoca sayesinde oldu. Bendeki yeteneği gördü. Beni güzel çalıştırdı. Ben turnuva olduğunu bile bilmiyordum başladığımda. İlk olarak 2019 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Sonra Avrupa şampiyonu oldum. 2020’de Türkiye ikincisi oldum. 2021’de Türkiye şampiyonu oldum. 2023, 2024, 2025 Türkiye şampiyonu gibi devam etti şampiyonluklar. Bu seneye kadar şampiyonluklarım ve ikinciliklerim var" dedi.

"Olimpiyat altını en büyük hayalim"

Kariyerindeki en unutulmaz anın Avrupa’da İstiklal Marşı’nı okuttuğu an olduğunu belirten milli boksör, "Ben Avrupa şampiyonluğumu hiç unutmuyorum. İstiklal Marşı’nı okuttuğumda ki o duygu bambaşka bir histi. Tekrar bir daha yaşamak istiyorum. Sporcu dediğinde disiplin ve azim her zaman olmalı. Düştüğünüzde bırakmamalısınız. Devam etmek gerekiyor. Herkes başarabilir, herkes ulaşabilir istediği noktaya. Sadece disiplin ve azim gerekiyor. Antrenörüme ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefim tabi ki 2028 olimpiyatlarında altın madalya almak. İnşallah olur, olmazsa 2032 olimpiyatları var. Bırakmak yok, devam edeceğim" diye konuştu.

Muhammet Ali Keskin: "Ondaki yeteneği fark ettim"

Ece Asude’deki ışığı ilk günden fark ettiğini dile getiren antrenör Muhammet Ali Keskin ise "Kilo verme amaçlı başlamıştı tabi ama biz ilk günden sporcuya bakıyoruz ve bazı şeyler görüyoruz. Ondaki yeteneği fark ettim. Babasına söyledim, bu kızı müsabakalara hazırlayalım diye. Fazla dikkate almamışlardı ama 2 yıl içerisinde Avrupa şampiyonu oldu, daha sonra Türkiye şampiyonlukları geldi. Daha Ece 23 yaşında, 2028 olimpiyatları olmazsa 2032 olimpiyatları mutlaka olacak. Ece iyi bir sporcu. Hiç bir zaman yılmıyor. Günde çift idman yapıyor. Hiç bir idmanı kaçırmaz. Böyle olunca da başarı kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.