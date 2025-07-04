Kilometrelerce bagajda seyahat ettiler

Bursa’da sedan bir otomobilin bagajında kapısı açık halde yolculuk yapan iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde yolcular bagajda taşındı. Bagaj kapısının da açık olduğu görülürken yolcular düşmemek için kapıya tutundu. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.