Kilometrelerce tek teker ilerledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp dakikalarca ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kilometrelerce tek teker ilerledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp dakikalarca ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, bir süre sonra tek teker ilerlemeye başladı. Hem kendi canını hem başka vatandaşların canın tehlikeye düşüren sürücünün umursamaz anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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