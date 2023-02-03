Kilometrelerce uzaklıktan gelen umut

Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen ve organ bağışı yapılan hastanın böbreği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) böbrek yetmezliği sebebiyle iki yıldır tedavi gören 59 yaşındaki adamın umudu oldu.

Tam doku uyumunun çok önemli olduğu organ naklinde SEAH’da böbrek yetmezliği tedavisi gören 59 yaşındaki İlyas Yılmaz’ın doku uyumu, Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen ve organ bağışı yapılan hasta ile tam uyumlu olarak eşleşti. Aldığı haberle Yılmaz, hayata yeniden tutunurken konuyla ilgili bilgi veren SEAH Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Necattin Fırat, tam doku uyumunun tek yumurta ikizlerinde görüldüğü ve anne, baba, bir kardeşler arasında bile bu uyumun çok nadir olduğu söyledi. Fırat, ayrıca tam doku uyumu sayesinde nakil sonrası böbrek reddi olayının daha az olduğunu belirtti.

“Nakil bekleyen hastalarımız için doku uyumu çok önemli”

Organ nakil ekibi adına açıklama yapan Fırat, “Bursa’dan gelen haber üzerine, pazar günü hastamızın hazırlıkları organ nakil koordinatörü tarafından yapıldı. Cerrahi ekibimiz de gece geç saatlere kadar çalışarak başarılı bir operasyonla böbreği hastaya nakletti. Nakil bekleyen hastalarımız için doku uyumu çok önemli. Bu hastamızda tam uyumlu bir böbrekle hayatına sağlıklı bir şekilde devam edecek” dedi.

“Diyalizden kurtulduğum için çok mutluyum, çok zor oluyordu”

Başarılı naklin ardından mutluluğunu aktaran 59 yaşındaki İlyas Yılmaz, “İki yıldır böbrek yetmezliği sıkıntısı çekiyorum. Bir yıldır da haftada üç gün diyalize giriyordum. Oldukça zorlanıyordum. İsmimi rahatsızlığım başlar başlamaz nakil listesine yazmışlardı, uygun bir böbrek bekliyorduk. Takiplerimi yapan değerli hocam Prof. Dr. Hamad Dheir’ın ekibinden 29 Ocak Pazar günü sabah saat 09.00’da aradılar ‘Sana uygun böbrek bulundu, hastaneye gelin testleri yapalım’ dediler. Test ve tahliller neticesinde uyumlu olduğu kararı verildi ve ameliyata alındım. Diyalizden kurtulduğum için çok mutluyum, çok zor oluyordu, herkes çok ilgiliydi. Allah tüm hekimlerimizden, hemşirelerimizden, personellerimizden razı olsun. Bana ikinci hayatımı verdiler. İnşallah organ nakli konusunda vatandaşlarımız daha duyarlı olurlar, bizim gibi hastalara umut olurlar” diye konuştu.