Kilometreyi bulan iftar sofrası

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Zafer ve Namıkkemal Mahallesi’nde oturan gençler, 2 bin kişilik iftar verdi. İki mahallenin ortasındaki caddeye kurulan bir kilometreyi bulan devasa iftar sofrası dron ile görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Zafer ve Namıkkemal mahallelerinde oturan gençler, her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da mahalle sakinlerine iftar vermek için harekete geçti. Bir yemek firması ile görüşen gençler, bir yandan da para toplamaya başladı. Belediyelerin, belediye bakan adayların ve siyasilerin "İftar yemeklerinin bedelini biz karşılayalım" önerisini geri çeviren gençler önce 500 kişilik bir yemek organize etmeyi düşündü. Ancak beklediklerinden fazla ilgi gören ve ciddi manada para toplayan gençler, sayı sınırlamasını kaldırma kararı aldı.

Gençlerin bu hareketini pek çok kişi de maddi ve manevi olarak destekledi. Namık Kemal Caddesi’ni trafiğe kapatan gençler, masaları kurarak iftariyelikleri ve suları masalara yerleştirdi. İftar saatinin yaklaşması ve mahalle sakinlerinin sofraya oturmasıyla birlikte gençler yine el birliği ile yemekleri dağıtmaya başladı. İftar topunun patlaması ve okunan ezanın ardından Zafer ve Namıkkemal Mahallesi sakinleri hep birlikte büyük bir neşe içinde iftarını açtı. Mahalle sakinleri, iftarın ardından etrafı toplayıp, masa ve sandalyeleri yolun kenarına çekip yolu temizledi. Ayrıca, iftar saatindeki yaklaşık 2 bin kişilik kalabalık dron ile görüntülendi.