Kimi bağlama çalıyor, kimi piyano: 'Sanat için ben de varım' diyenler burada

Kocaeli’de başlatılan "Sanat İçin Ben De Varım" projesiyle özel bireylere edebiyattan sinemaya, el sanatlarından müziğe kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Eğitimlere katılarak hem sosyalleşen hem de beceri kazanan özel bireyler, "Biz de varız" diyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "Sanat İçin Ben De Varım" projesi meyvelerini vermeye başladı. Evlerinden alınarak Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne getirilen özel bireyler burada edebiyat, sinema, görsel sanatlar, geleneksel el sanatları, tiyatro, müzik ve dijital medya okuryazarlığı gibi birçok alanda eğitim görüyor. Alanında uzman kişiler eşliğinde devam eden atölye çalışmaları neticesinde özel bireyler gündelik yaşama sıkı sıkıya bağlanıyor. Pedagojik ve psikolojik tarafı detaylıca düşünülerek hazırlanan müfredat eşliğinde yürütülen derslerle 16-29 yaş arasındaki özel bireyler hem sosyalleşiyor hem de el becerilerini geliştiriyor. Özel bireylerin bağlama eşliğinde söylediği türküler ve piyano çaldığı anlar ise renkli görüntüler oluşturuyor.

"Gönül istedi mi hiçbir şey zor değildir, yeter ki istesin"

Müziği çok sevdiğini söyleyen görme engelli Yunus Ökoğlan, "Doğuştan beri görme engelliyim. Kendimi bildim bileli hep müziği sevmişimdir, müziğin içindeyim. Amatör olarak klarnet çalıyorum, hep programlara gidiyorum. Gönül istedi mi hiçbir şey zor değildir, yeter ki istesin. Ben bağlamayı küçük yaşlarımdan itibaren çalmaya çalıştım ama imkan olmadığı için yapmadım. Büyükşehir Belediyesinin yürütmüş olduğu projeye kabul edildim. 3 aydır gelip gidiyorum, birkaç parça çalmaya başladım. Güzel işler yapıyorlar. Burada piyano ve bağlama derslerine geliyorum. İleriki hedeflerimde müziğimi daha üst makama taşımak istiyorum" dedi.

"Sanat için biz de varız diyebiliyoruz"

Proje sayesinde birçok arkadaş edindiğini ifade eden Seyhma Silahlı ise, "Burada günlerim çok güzel geçiyor. Burası bir başka bir yer, birçok farklı insanlar tanıdım. Burada ilk başlarda tiyatroya giriyordum. Sonra edebiyata, dijital medyaya, edebiyata ve sinemaya başladım. Burada tanıştığım arkadaşlarımla dışarıda da görüşüyorum iyice sosyalleşiyoruz. Sanat için biz de varız diyebiliyoruz" diye konuştu.

"Özel bireyler yaklaşık 6 aydır eğitim sürecinden geçiyor"

Projenin koordinatörlüğünü yapan Ersin Çelik, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehirde yaşayan özel bireyler için daha önce uygulanmamış bir proje geliştirdi. Adı da ‘Sanat İçin Ben De Varım.’ Edebiyat, sinema, kültür, sanat, dijital medya, tiyatro, görsel sanatlar gibi konularda buralarda atölyeler oluşturuldu. Uzman hocalar ve eğitmenler eşliğinde Kocaeli’de yaşayan çeşitli sınıflardan özel bireyler yaklaşık 6 aydır eğitim sürecinden geçiyor. Projenin bu aşamasına kadar gelindiğinde çok güzel geri dönüşler aldığını gördük. Her atölyede hocalarımız hem eğitim veriyorlar hem de belli dönemlerde alanında uzman isimlerle bireysel atölyeler yapıyor" şeklinde konuştu.

"Geldiğimiz ilk gün o kadar konuşmaya başladı ki artık başım ağrıyordu"

Eğitimlere katılan kızındaki değişimi anlatan anne Hacer Gençbay, "Ayşe eğitimleri bitmiş, evde oturan bir kızdı. Sosyal etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Önceden sakin ve sessizdi, çok kısıtlı cevaplar veriyordu. Buraya başvurduk. Geldiğimiz ilk gün o kadar konuşmaya başladı ki, artık başım ağrıyordu. Heyecanla başladık, çok da güzel devam ediyor. Bilmediğimiz kültürel yönleri ortaya çıktı" dedi.

"Bizim için gurur verici"

Müzik eğitmeni Ömer Faruk Kaçar ise, "Bağlama ve gitar konusunda elimden geleni bu değerli arkadaşlar için yapıyorum. Birlikte çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Onlara eserler öğretmeye çalışıyorum. Özellikle bağlama kendi kültürümüzün çalgısı olduğu için değerli arkadaşlarımın bağlama çalgısını çalabilecek olması bizim için ayrı bir gurur verici, ayrı bir önem konusu. Bu projeyle hem arkadaşlarımızı müziğe kazandırıyoruz hem de birlikte keyifli vakitler geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.