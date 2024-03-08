Ramazan ayı boyunca İzmitlileri sahura kaldıracak 50 davulcu belirlenerek kimlikleri dağıtıldı. Kimlikleri olmayanlar davul çalamayacak ve bahşiş toplayamayacak.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesi’ne bağlı mahallelerde davul çalacak kişileri belirledi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 50 davulcuya kimlikleri ve yelekleri zabıta ekipleri tarafından teslim edildi. Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcular, görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri taşıyacak. İzmit Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecek. Ayrıca davulcular gece 03.00’ten itibaren davul çalmaya başlayacaklar” dedi.