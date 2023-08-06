Kimsesiz çocukların deniz keyfi

Kırklareli İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda bakım ve koruma altında olan çocuklar, Edirne'nin Enez ilçesinde denize girerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Kimsesiz çocukların deniz keyfi
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Kırklareli İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda bakım ve koruma altında olan çocuklar, Edirne’nin Enez ilçesinde denize girerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumunda bakım ve koruma altında olan çocuklar, Edirne’nin tatil beldesi olan Enez ilçesine götürüldü. Kimsesiz çocuklar, kurum görevlileri himayesinde denize girerek doyasıya eğlendi.