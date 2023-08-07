Kimya fabrikasındaki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Rüzgar Kimya fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Rüzgar Kimya fabrikasında çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Rüzgar Kimya fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Tekirdağ itfaiyesinin yanı sıra çevre illerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle soğutma çalışmaları sürüyor.