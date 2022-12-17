Kimya sektörü UR-GE ile Rusya pazarına odaklandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen “UR-GE ile Kimya Sektöründe Katma Değerli İhracat” projesi çerçevesinde Bursa kimya sektörü temsilcileri Moskova’da Rus firmaları ile işbirliği masasında buluştu.

BTSO, üyelerini küresel rekabete hazırlamak ve dış pazarlara açmak için çalışmalarını sürdürüyor. BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürütülen “UR-GE ile Kimya Sektöründe Katma Değerli İhracat” projesi doğrultusunda 29 kişilik BTSO heyeti Rusya’nın başkenti Moskova’da yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Programa 49 firmadan 66 Rus iş insanı katıldı. Bursalı firmalar etkinlikte 120’ye yakın iş görüşmesi yaparak, Rusya pazarına giriş için önemli temaslarda bulundu. Moskova Ticaret Müşavirleri Ömer Kerman ve Ersan Volkan Demirel de etkinliği ziyaret ederek firmalarla yakından ilgilendi.

“Kimya sektörü ihracat şampiyonluğuna koşuyor”

BTSO Kimya Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi İlker Duran, kimya sektörünün üretim ve ihracata daha fazla katkı sunması için çalıştıklarını söyledi. Kimya sektörünün yılın ilk 11 aylık döneminde 30,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Duran, “Bursa’da ise sektör temsilcilerimiz yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 13 artırmayı başardı. Kimya sektörü ihracatımız 721 milyon dolara ulaştı. Kent olarak ihracat şampiyonluğuna koşan kimya sektörümüzün başarısına daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda firmalarımızın küresel pazardan aldıkları payı artırmak amacıyla Rusya’da önemli bir etkinliğe imza attık.” dedi.

Rusya’nın kimya sektörü için önemli bir pazar olduğunu ifade eden Duran, “Rusya pazarında Bursalı ihracatçılarımızın daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Burada ciddi bir potansiyel var. Halihazırda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında yer alan Rusya’da UR-GE heyetimiz verimli görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde ticaret rakamlarımıza da yansıyacağını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

“Rusya doğru hedef pazar”

Organizasyona katılan BTSO Meclis Üyesi Ömer Tulga Gürsoy, Rusya pazarının kimya sektörü açısından doğru bir hedef pazar olduğunu söyledi. UR-GE projesi sayesinde pazarı yakından tanıma imkanı bulduklarını kaydeden Gürsoy, “B2B organizasyonunda birlikte çalışabileceğimiz çok sayıda firma ile tanıştık. Kurum ziyaretlerimizde de Rusya ile ticarete ilişkin önemli bilgiler edindik. Bu programın güçlü ortaklıklara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

BTSO heyeti Moskova’da düzenlenen yurt dışı pazarlama faaliyeti çerçevesinde kurum ve pazar keşif ziyaretleri de gerçekleştirdi. Rus Türk İş Adamları Birliği, Import Export Association ve Business Russia’da önemli temaslarda bulunan sektör temsilcileri ayrıca Europolis’te mağazaları ziyaret etti.