Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar’da saplantılı şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’nin başından aşağı kimyasal madde dökerek yüzündeki organların erimesine sebep olan ve yatağa mahkum eden Mehmet Yıldız’ın yargılanmasına devam edildi. Geçtiğimiz celselerde sanık avukatları tarafından akıl sağlığı yok denilen sanık Yıldız hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda “Suça karşı cezai sorumluluğunun tam” değerlendirmesinde bulunuldu.

Avcılar Merkez Mahallesi’nde 5 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Mehmet Yıldız (31) saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi’yi (43) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonra ise kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlenmişti. Uzunçelebi 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından, hastanede yapılacak bir tedavi kalmamasından dolayı taburcu edilerek yatağa bağlı bir şekilde yaşamına devam ederken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Yasemin Uzunçelebi solunum cihazına bağlı olduğu için katılamazken, ablası Nazlı Uzunçelebi duruşmaya katıldı.

“Suça karşı cezai sorumluluğu tam”

Duruşmada mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Önceki celselerde savunma yapan sanık avukatı müvekkillerinin akıl sağlığının yerin olmadığını söylerken raporda sanığın cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği tespit edilmediği belirtildi. Raporda “Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, Mehmet Yıldız’ın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Beni tahrik edici sözler söyledi”

Savunması sorulan sanık “Ben yaralama kastı ile hareket etmedim. Olay günü beni tahrik edici sözler söyledi. Daha önce de çok kere savunmalarımda bunu dile getirdim. Ambulansı çağıran benim. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız’ın Yasemin Uzunçelebi’nin sevgilisi olduğu ve olay tarihinde müştekiyi öldürmek amacıyla canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal maddeyi müşteki kadına fırlattığı kaydedilmişti. Uzunçelebi’nin kimyasal maddeli saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluştuğu da iddianamede kaydedilerek “Müştekinin söz konusu eylem sonucu kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte yoğun bakımda bulunduğu ve ifadesinin alınamadığı” ifadeleri kullanılmıştı. Yıldız hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.