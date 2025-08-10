Kınalı'da Özlem Sitesi Sakinleriyle Dayanışma Gecesi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kınalı - Cambaztepe Mevkii’nde bulunan Özlem Sitesi sakinlerinin düzenlediği geceye katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayan etkinlikte, site sakinleriyle sohbet eden Başkan Balcıoğlu, hemşehrilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin her köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Komşuluk ve dayanışma kültürü, kentimizin en önemli değerlerinden biridir. Bu değerleri yaşatmak için her zaman halkımızın yanındayız.” dedi.