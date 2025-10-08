Kınalı Gişeleri Çerkezköy İstikameti'nde Feci Kaza: Sürücü Ağır Yaralı
Kınalı Gişeleri Çerkezköy istikameti yönünde saat 13.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bir özel otomobil, önünde seyreden tırın dorsesine arkadan çarptı
Kınalı Gişeleri Çerkezköy istikameti yönünde saat 13.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bir özel otomobil, önünde seyreden tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.