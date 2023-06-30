Kınalı kuzular dualarla askere uğurlandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde, vatani görevlerini yerine getirmek için askere gidecek olan 8 genç, tören ve dualarla Peygamber Ocağına uğurlandı.

Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, vatani görevlerini yerine getirmek için askere gidecek olan 8 genç için önce ellerine kına yakıldı. Kınaları yakılan 8 genç, Cuma namazı öncesi kalabalık bir grup tarafından dualarla askeri birliklerine uğurlandı.

Temmuz ayında askere gidecek olan gençleri buluştuğu Küplü Camii’nde gerçekleşen programa asker yakınları ve ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından askerlere tekbir ve salavatlar eşliğinde kınaları yakıldı. Tek tek isimleri okunarak tanıtılan 8 asker, Küplü Gazi İlkokulu bahçesinde sahneye alındı.

Askere gidecek olan gençlerden Abdullah Gözen, "Abilerimize dua yapılıyor idi şimdi sıra bize geldi. Biz de dualar ile askere gidiyoruz, asker ocağı Peygamber cağı olduğu için dualar ile gidip geleceğim inşallah" dedi.

Yapılan dua merasimine Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, belediye meclis üyeleri, belde halkını ve askerlerin aileleri katıldı. Duayla görev yapacakları askeri birliklere uğurlandı. Askerler bugün birliklerine teslim olmak üzere yola çıkacaklar.