Tekirdağ’da Kınalı-Malkara Otoyolu’nun temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ-Çanakkale yolunda düzenlenen törenle Kınalı-Malkara Otoyolu’nun temeli atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Yılmaz, otoyolun sadece bir ulaşım projesi olmadığını, bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sunacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ise projenin 127 kilometre uzunluğunda olacağını ve İstanbul-Tekirdağ ile İstanbul-Çanakkale arasındaki mesafeyi kısaltarak, ulaşım süresini sırasıyla 1 saatin altına ve 2 saate düşüreceğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla yıllık 2,7 milyar lira tasarruf sağlanacağı vurgulandı.

Tekirdağ-Çanakkale yolu üzerinde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, otoyol projesinin bölgenin ticaret ve sanayisine büyük katkı sunacağını belirterek, "Tekirdağ, İstanbul ile birlikte Trakya’nın en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biridir. Kınalı-Malkara Otoyolu, yalnızca bir yol projesi değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi destekleyen stratejik bir yatırımdır" dedi. Otoyolun, Tekirdağ’ı İstanbul’a, Çanakkale’ye, Kırklareli’ne ve Edirne’ye daha hızlı ve güvenli bir ulaşım ağıyla bağlayacağını vurgulayan Yılmaz, tamamlandığında bölgedeki yatırım alanlarının artacağını ve sanayi ile lojistik sektörünün gelişeceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise otoyolun teknik detaylarını paylaşarak, "Kınalı-Malkara Otoyolu, 107 kilometrelik ana gövde ve 20 kilometrelik bağlantı yolları ile toplamda 127 kilometre uzunluğunda olacak. İstanbul-Tekirdağ arası ulaşım süresi 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşecek" dedi.

Proje kapsamında 16 köprü, 56 üstgeçit, 33 altgeçit, 17 kavşak, 6 otoyol hizmet tesisi ve 9 ücret toplama istasyonu inşa edileceğini belirten Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla yıllık 2,7 milyar lira tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Kınalı-Malkara Otoyolu’nun, İstanbul’u 1915 Çanakkale Köprüsü ve Ege Bölgesi’ne kesintisiz bağlayan Marmara Otoyol Ringi’nin önemli bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, projenin bölgesel ticaret, sanayi ve ulaşımı güçlendireceğini söyledi.

Konuşmalarının ardından butona basılarak Kınalı - Malkara oto yolunun temeli atılmış oldu.