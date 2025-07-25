Kınalıada açıklarında tekne yangınında denize atlayanların görüntüsü ortaya çıktı

Kınalıada açıklarında çıkan tekne yangınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, alevler içindeki tekneden denize atlayan yolcuların yaşadığı panik görüntülere yansıdı.

Kınalıada açıklarında tekne yangınında denize atlayanların görüntüsü ortaya çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kınalıada açıklarında çıkan tekne yangınına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, alevler içindeki tekneden denize atlayan yolcuların yaşadığı panik görüntülere yansıdı.

İçerisinde 16 kişi bulunan lüks motoryat, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden alev aldı. Alevlerin teknenin tamamını hızla sarması üzerine yolcular can havliyle denize atladı. Görüntülerde bazı yolcuların can yeleği olmadan atladığı, son bir kişinin ise panikle düştüğü dikkat çekti.

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İhbar üzerine olay yerine ulaşan Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Denize atlayan 16 kişinin tamamı sağ olarak kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.