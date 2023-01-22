Kınalıada'nın ilk sağlık ocağında Nilgün Akbal'ın adı yaşatılacak

22 yıl önce henüz 14 yaşındaki Nilgün Akbal’ın ilik nakli tedavisi için toplanan ancak Akbal’ın nakil olamadan yaşamını yitirmesi üzerine kullanılamayan yardım parası, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığının yürüttüğü projeyle Kınalıada’da yapımına başlanan ilk sağlık ocağına katkı sağlayacak. Kınalıada’da yapımına başlanan sağlık ocağındaki bir odaya Nilgün Akbal’ın adı verilecek.

Marmara Denizi’ndeki dört büyük adadan en küçüğü olan ve İstanbul’a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada’nın yapımına başlanan ilk sağlık merkezi için hafriyat ve kazı çalışmalarına başlandı. AK Parti Adalar İlçe Başkanlığının öncülüğünde başlanan projede, 22 yıl önce henüz 14 yaşında ilik nakli tedavisi devam ederken lenfoma kanserinden hayatını kaybeden Nilgün Akbal’ın tedavisi için toplanan ancak Akbal’ın hayatını kaybetmesi üzerine kullanılamayan yardım parası sağlık ocağının yapımına katkı sağlayacak.

Kınalıada’da kayık ustası olarak çalışan Nevzat Akbal’ın kızı Nilgün Akbal, 1999’da 14 yaşındayken lenfoma kanserine yakalandı. Bunun üzerine ilik nakli olması gereken kızının tedavisi için gerekli parayı bulamayan Akbal’a Kınalıada’nın o dönemki muhtarı Hikmet Abanoz yardım elini uzattı. Adada yaşayan Türkler adına Muhtar Abanoz, Ermeni Cemaati adına Avedis Kevork Hilkat, Rum Cemaati adına Mihal Şişko bir araya gelerek, Akbal’ın tedavisi için yardım kampanyası düzenledi.

Yardım kampanyasında o dönem 44 bin doların karşılığı olan Türk lirası toplanırken, hastalıkla 22 ay savaşabilen Akbal, ilik nakli tedavisine başlanamadan yaşam mücadelesini kaybetti. Bunun üzerine toplanan bağışın, Adalar Kaymakamlığı, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleriyle Kınalıada’da depremden hasar gören eski sağlık ocağının yıkılarak yeniden yapımında kullanılmasına karar verildi.

Karar sonrası harekete geçen AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı Kınalıada’nın sağlık hizmeti veren ilk binası olacak olan sağlık ocağı için çalışmalara başladı. AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen ise çalışmaları bizzat yerinde takip ederken kazı çalışmasının başladığı alanda incelemelerde bulundu.

Öte yandan AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı’nın girişimleriyle 14 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Nilgün Akbal’ın adının Kınalıada’da yapımına başlanan sağlık ocağının bir odasına verilmesi planlanıyor.

"Kınalıadaya giden vatandaşların, ablamın adını görmesini ve anmasını istiyoruz"

Kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Nilgün Akbal’ın kardeşi Şeyma Akbal, "Bundan yaklaşık 22 yıl önce ablam lenfoma tanısı aldı. Tedavide masrafları çıktı. Ve Kınalıada halkı birleşerek bağış etkinliği düzenlediler. Ablamın tedavisi için para toplandı. Sonrasında ablam tedaviye başlayamadan enfeksiyona yakalandı ve vefat etti. Bu yüzden onun tedavisi için toplanan para kullanılamadı ve yıllardır ada halkı tarafından bu para bekletiliyordu. Biz şu an o paranın yeni yapılacak olan sağlık ocağının yapımında kullanılmasını talep ediyoruz. Başka hastalara şifa olması için kullanılmasını talep ediyoruz. Ablama kullanılamadı ama şu an başka hastalara şifa olması için kullanılmasını istiyoruz. Ablamın adının orada geçmesini Kınalıada halkının oraya gittiğinde ablamın adını görmesi ve anmasını istiyoruz. Şuan sağlık ocağının yapımı başladı ve 4 ay kadar kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu sağlık ocağının yapımında emeği geçen, bu paranın toplanmasında emeği geçen büyüklerimize ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"4 ay içerisinde burası Kınalıada vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini alacağı bir alan haline dönüştürülecek"

Yürütülen projeyle inşaatına başlanan sağlık ocağı binasının Kınalıada’nın ilk sağlık merkezi olacağını belirten AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, "Burası geçmiş dönemde sağlık hizmeti veren bir binaydı. Ancak uzun yıllar evvel depremden zarar gördükten sonra burası kendi haline terk edilmiş metruk olarak bırakılmış, çok da uygun olmayan işler için kullanılır hale gelmişti. Daha sonra AK Parti Adalar İlçe Başkanlığımızın girişimleriyle, Sağlık Bakanlığımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve diğer ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonunda da 2021 yılında buranın metruk hali yıkıldı, düz hale getirildi. Sonrasında bütçesi çıkartıldıktan sonra ihale işlemleri tamamlandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de ilk kazısı başladı. Yaklaşık 4 ay içerisinde burası tekrar Kınalıada vatandaşlarımızın, İstanbul halkının sağlık hizmetlerini alacağı bir alan haline dönüştürülecektir. Bu konuda İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüze teşekkürü borç biliyoruz. Hastanemizde de yaptığımız görüşmeler neticesinde dahiliye doktorumuzun bundan sonra haftada 5 gün bütün Adalılara hizmet etmesi, göz doktorumuzun haftada 5 gün olarak Adalı vatandaşlara ve İstanbul halkına hizmet etmesi bugün yarın hayata geçiyor. Bunların müjdelerini de sizin aracılığınıza vermiş olalım. Hepsi hayırlı olsun" dedi.