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Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi
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Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekiplerini anında harekete geçirerek dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı. Özellikle hafta sonu Marmara Denizine simsiyah akan dereye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kınıklı Deresi’nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekiplerini anında harekete geçirerek dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı. Özellikle hafta sonu Marmara Denizine simsiyah akan dereye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bakanlık ekipleri, Kınıklı Deresi’ne atık su deşarjı bulunan, Tekirdağ’da bir tekstil firması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri (TESKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) Genel Müdürlüğü’ne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulunmuştu.

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Bakanlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nden Kınıklı Deresi’ne deşarj edilen atık suların siyah renkli olduğunun tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine arıtma tesisi çıkışından gerekli analizler yapılmak üzere atık su numunesi de alındı. Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.

Derenin kirli aktığına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı

Özellikle hasta sonu kötü koku yayarak simsiyah akan dereye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Marmara Denizine akarak etrafa yayılan siyah renk, anbean vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Durumun farkına varan vatandaşlar, görüntü çekmenin yanı sıra Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne ihbarda bulunmuştu.

İHA
Editör

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