Kiptaş 2 'de intihar

Olay, bugün Saat 14.30 sıralarında Yeni mahalle Kiptaş2 sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiler ve iddialara göre Mikail K. isimli yaşlı adamın ikamet ettiği apartmanın 6. katından kendini boşluğa bıraktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Şahıs, olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı.

Mikail K., yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.