Kiptaş 4 Sakinlerinden Tepki: 'Her Gün Ölümle Burun Burunayız'

Bugün ise, kapısının önündeki ara koridorun da çöktüğünü söyleyen sakin, "Her gün ölümle burun burunayız," diyerek yaşadıkları tehlikeyi vurguladı. "Biz buraya güvenli diye taşındık ama durduk yere tavanlar çöküyor. 20 gün önce aynı katın sol tarafı çöktü. O zaman da ricada bulundum, lütfen katın tamamını kontrol edin, küçük çocuklarımız var dedim ama belli ki yine kontrol etmediler," ifadelerini kullandı.

Çöken yerlerden çıkan molozların ağırlığının büyük bir tehlike oluşturduğunu belirten vatandaş, "Bu molozlar inanılmaz ağır. Çöpünü toplamak istediğinizde elinizdeki poşetin ağırlığı 15 kilodan fazla oluyor," diyerek yetkililerden acil müdahale talep etti.

Kiptaş 4 sakinleri, can güvenliklerinin sağlanması için yetkililerin bir an önce gerekli adımları atmasını bekliyor.

