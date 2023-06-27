Kira meselesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Kira meselesi nedeniyle tartıştığı yabancı uyruklu Chima Paschal A.’yı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt’ta 20 Haziran günü meydana gelen olayda, Chima Paschal A. silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında ifadesi alınan ev sahibi Ali E. kendisinin de aynı apartmanda bulunan başka bir dairede ikamet ettiğini, olay günü bir şantiyede gece bekçiliği yaptığını, ev sahibi olduğu daireyi ise maktul şahsa kiraya verdiğini, zaman zaman kira meselesi yüzünden kiracıları ile tartıştığını beyan etti. Olaya ilişkin ifadesine başvurulan tanıklar ise ev sahibinin oğlu olan Abdullah E.’nin elinde tabanca gördüğünü ve maktul şahsa ateş etmeye devam ettiğini ifade etti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan Abdullah E., olay yerinde bulunan tabancanın kendisine ait olduğunu, maktul ile kira nedeniyle tartıştıklarını maktulün kendisine yumruk atması nedeniyle kendisinin de şahsa doğru ateş ettiğini itiraf etti.

Abdullah E., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adli makamlara teslim edilirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.