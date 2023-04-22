Kıraç çocuk bayramında Kocaeli'ye geliyor

İki bayram coşkusunu birlikte yaşayan Kocaeli’ye yarın ünlü sanatçı Kıraç geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ormanya’da çifte bayram kutlayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle büyükşehir, program organize etti. Yarın Ormanya’ya gelecek olan aileler ve çocuklar, 10.00-19.00 saatleri arasında atölyelerden gösterilere, yaban hayatından heyecanlı parkurlara kadar eğlence ve maceraya doyacak. Giriş kapısından Orman Kütüphanesi’ne uzanan yol boyunca yüz boyama, maket yapımı, uçurtma, botanik, ebru, tohum ekimi, çanta tasarımı, atığın serüveni, çim adam gibi onlarca atölye yer alacak. Ayrıca bayram etkinlikleri çerçevesinde Ormanya’da "Afet Farkındalığı ve Doğal Yaşam" alanı oluşturuldu. Bu alanda gün boyu AFAD, AKUT ve Kızılay afet konusunda bilgilendirme yapacak. İzci parkurunun yer alacağı alanda doğada yaşam atölyesi, deri kolye atölyesi ve itfaiye parkuru yer alacak. Ormanya içinde kurulacak atölyelerde doğadan elde edilen malzemelerle hazırlanabilecek pratik tarifler verilecek. Ormanya’nın en çok ilgi gören alanlarından Orman Kütüphanesi, 23 Nisan Pazar günü seçkin yazarları misafir edecek. Orman Kütüphanesinde ayrıca çocuklara yönelik kukla gösterisi ve bilmece yarışmaları da düzenlenecek. Gün boyu zumba, gençlik korosu, çocuk müzikali, kukla şov ve Çöp Atlas tiyatro oyunu etkinlikleriyle çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirecek.

Günün finalini ise sevilen sanatçı Kıraç yapacak. Saat 16.00’da ünlü sanatçı Kıraç ve 100. Yıl Çocuk Korosu sahne alacak. Kıraç, aralarında depremzede çocukların da bulunduğu 100. Yıl Çocuk Korosu ile sahne alacak. Çocuklarla 8 şarkı seslendirecek olan Kıraç, 23 Nisan neşesine neşe katacak.