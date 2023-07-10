Kiracı ile iş yeri sahipleri arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kiracı ile iş yeri sahipleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 4 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. İş yeri sahibi Talha Ö. (27), iş yerine giderek yabancı uyruklu kiracısı Muhammed Misto’dan (29) birikmiş kira alacağını istedi. Kiracı parayı vermeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıkarken, olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Muhammed Misto ve yanındaki yakınları Ahmet Talep (21), Mecit Misto (28) ve Muhammed Mesteo (23), ellerindeki tornavida ve demir çubuklarla Talha Ö. (27), Fatih P. (17), Emirhan Y. (25) ve Yusuf M.’ye (23) saldırdı. Çevredeki esnaflar da kavgaya dahil oldu. Polis ekipleri yoğun uğraşlar sonucu kavgayı sonlandırırken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 5 kişi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.