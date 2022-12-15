Kiracısına gece yarısı müzik dinleten o ev sahibi konuştu

Bursa’nın İznik ilçesinde "kiracısı evden çıksın" diyerek baca boşluğundan müzik dinlettiren ev sahibi konuştu. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş, “1 Ağustos’ta sözleşmeleri bitti ve kiramı ödemiyorlar. Evden çıkmaları için bu yola başvurdum” dedi.

Bursa’nın İznik ilçesinde 4 çocuk babası Nusret Durmaz’ın ev sahibinin baca boşluğundan müzik dinleterek kendisini evden çıkartmak istediğini iddia ettiği Tenzili Bulunmuş konuştu. Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokak’ta bulunan 2 katlı evin üst katında kendisi alt katında kiracısının oturduğunu belirten Bulunmuş, “1 Ağustos’ta sözleşmeleri bitti. Ben de sözleşme bitince ‘Kendinize ev bulun. 2 sene oturdunuz sözleşmeniz bitti’ dedim. Evden çıkmalarını istedim ama ‘Çıkmayız’ dedi. Bende o sırada İstanbul’a hasta bakmaya gitmiştim. Telefon ettiler, ‘Kiracın çıkmıyor’ dediler. Arkadaşlarım ‘Yardım edelim, ev tutup çıkartacağız’ dediler. İstanbul’dan geldim kiracılar bana ‘Bize ev vermiyorlar, çıkmayacağız’ dedi. Ağustos’tan beri kira ödemiyorlar. Benim evimi de kötülüyorlarmış. ‘Çok rutubet var sakın tutmayın’ diyorlarmış” şeklinde konuştu.

Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, “Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. ‘Yapmayın, etmeyin’ dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah’tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum” dedi.