Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul'un üç ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 122 kilo esrar ve kiralık çiftlikte saksılara ekili vaziyette 491 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucular ile bağlantılı 7 şüpheli yakalandı.

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  • 16.06.2022 10:50
  • Güncelleme: 16.06.2022 11:51
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile ilgili Çatalca, Güngören ve Silivri ilçelerinde bazı adresler tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün üç ilçede peş peşe operasyon düzenlendi. Uyuşturucu serasına dönüştürülen Çatalca’da bir tarla içindeki kiralık çiftlikte saksılara ekili vaziyette 491 kök Hint kenevir ele geçirildi. Güngören ve Silivri’deki operasyonlarda ise 122 kilo 800 gram esrar yakalandı. 7 şüphelinin gözaltına alındığı söz konusu operasyonlarda vakum makinesi ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 625 lira ve 200 dolar paraya el konuldu.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilecek.

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Öte yandan narkotik timlerinin tarla içinde koşarak çiftliğe baskın düzenlemesi polis kamerasına saniye saniye yansıdı. Elde edilen görüntülerde, ekiplerin tarla içinde koşarak çevrili duvarlara sıçrayıp eve girdikleri görülüyor. Daha sonra uyuşturucu serasına dönüştürülen kenevir saksılarının olduğu kısma ulaşıyor.

İHA

Editör
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