Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'n İzmit ilçesinde internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı vererek kapora adı altında 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
görsel altı
görsel altı
görsel altı
görsel altı

Kocaeli’n İzmit ilçesinde internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı vererek kapora adı altında 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanını gören 4 müşteri hemen harekete geçti. İlanı veren kişilerle iletişime giren müşteriler, kapora yatırdıkları halde ne eve yerleşebildi ne de şahıslara ulaşabildi. Dolandırıldıklarını anlayan 4 şahıs karakola giderek şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis ekipleri, dolandırıcılığı gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakaladı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İ.Y. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı