Kiralık evde uyuşturucu satarken jandarmaya yakalandı

İstanbul'dan gelerek Edremit'te kiraladığı evde uyuşturucu madde satan B.D. jandarmanın operasyona ile yakalanarak tutuklandı.

Kiralık evde uyuşturucu satarken jandarmaya yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İstanbul’dan gelerek Edremit’te kiraladığı evde uyuşturucu madde satan B.D. jandarmanın operasyona ile yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesinde B.D.’nin ev kiralayarak İstanbul’dan uyuşturucu madde getirerek sattığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ile Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığında alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yapılan operasyonda 1018 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 7 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli B.D. isimli şahıs sevk edildiği Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı cezaevine sevk edildi.