Kiralık otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kiralık otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C.E. idaresindeki 34 FLZ 893 plakalı kiralık otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.C.E, nişanlısı ve B.Y. yaralandı. B.C.E. ve nişanlısı, başka bir sürücünün yardımıyla hastaneye götürüldü. B.Y. ise otomobilde ekipleri bekledi. B.Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.