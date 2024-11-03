Kiralık otomobilleri kullanılamayan aynı model araçlarla 'change' yapan şebeke çökertildi

Kiraladıkları otomobillerin şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirerek "change" yapan şebekeye yönelik Ankara’da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafiğe çıkması uygun olmayan otomobillerin şasi numarasını kiraladıkları aynı model araçlarla değiştirerek "change" yapan şebekeyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 5 farklı oto yedek parça dükkanına düzenlediği operasyonda yakaladığı 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

Trafiğe çıkması uygun olmayan araçlarla değiştirmişler

Şüphelilerin, kiraladıkları otomobillerin şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirdikleri öğrenildi.

Araçların izini kaybettirmek için takip cihazlarını sökmüşler

Zanlıların farklı kişilere kiralattıkları araçların izini kaybettirmek için otomobillerdeki yol takip cihazını söktükleri aktarıldı. Şebekenin son olarak "change" yapmak için Kayseri’den 3 otomobil kiraladıkları fakat amaçlarına ulaşmadan yakalandıkları belirtildi.

Çok sayıda kaçak araç ve parçası ele geçirildi

Adreslere yapılan operasyonlarda ele geçirilen motor ve şanzımanlara yapılan sorgulamalarda kimliği okunamayan, şasesi silinmiş, yakalamalı ve yurtdışı kaynaklı parçalara ve araçla el konuldu. Ele geçirilenlerin listesi ise şu şekilde:

47 adet motor, 7 adet şanzıman, 2’ü yakalamalı, 2’si şasesi silinmiş, biri kaçak yollarla Türkiye’ye getirilmiş, 3’ü çalıntı toplam 8 otomobil.

Muhafaza altına alınan araç ve parçalarına özel uzmanlar tarafından laboratuvarda inceleme yapılacağı ifade edildi.