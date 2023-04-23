Kiraz bahçelerinde eğitim yapıldı

Bilecik’in merkez ilçesine bağlı Ören köyünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kiraz yetiştiren vatandaşlara eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katılımıyla, Ören köyünde bulunan kiraz bahçelerinde teknik ekipçe bölge için ekonomik önem arz eden kiraz bahçelerinin genel durumları kontrol edilerek; ilaçlama, gübreleme ve hastalık zararlı yönünden çiftçilere tavsiyelerde bulunuldu. Yapılan bu çalışmalar ile kaliteli ve verimi yüksek ürünlerin alınmasının hedeflendiği öğrenildi.